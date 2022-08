Marcó un golazo ante el Zaragoza

Loren: "Me voy a romper la cabeza por tener un hueco en el Betis"

Pellegrini no cuenta con él y el club le está buscando equipo, pero no se da por vencido. Loren Morón aún tiene esperanzas de quedarse en el Real Betis. "La situación es la que es y en cada minuto que me dé el míster, entrenando y en los partidos, me voy a romper la cabeza por tener un hueco en este equipo, que es lo que busco. He tenido la suerte de meter un gol y he sumado minutos, que ahora mismo es lo que para mí se queda. Mi idea es ser uno más del equipo y ponerle las cosas difíciles al míster", declaró el marbellí en los medios del club.

