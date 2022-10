El técnico vasco dirigirá el partido ante el Dortmund

Lopetegui sigue mientras Sampaoli aterriza

Rocambolesco, surrealista y hasta un poco irrespetuoso. El Sevilla decidió tras la derrota ante el Atlético cambiar de entrenador, pero no quiere anunciar la destitución de Lopetegui hasta tener atado al nuevo técnico. Este lunes, Monchi explicó a los miembros del comité ejecutivo que necesitaba unos dias más para terminar de cerrar el acuerdo con el elegido, Jorge Sampaoli, con lo que decidieron mantener un partido más al de Asteasu. Pero no porque confíen en él. Sólo es porque aún no ha llegado el argentino.

Onda Cero Sevilla