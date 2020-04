Lopetegui pide tiempo para una larga pretemporada antes de jugar

Lopetegui explicó que antes de que se reanude la Liga deberán tener garantías sanitarias y tiempo para recuperar fisica y mentalmente a los futbolistas."Tenemos ganas de volver a jugar, pero la preocupación por cómo y de qué manera vamos a volver está ahí. Hay que confiar en la buena praxis de los estamentos deportivos y del ministerio de Sanidad, el principal responsable, que es quien debe garantizar la salud de todos los actores. Y luego aparte de eso está el tiempo de preparación, y ahí creo que necesitaremos un mínimo de cinco semanas. Es un escenario emocional difícil de entender y que nadie ha vivido nunca, no solo por jugar a puerta cerrada, así que necesitaremos las mejores condiciones. Hay un precedente, en la NFL norteamericana, en 2011, con una parada de unos tres meses por un problema laboral y eso desembocó en que a la vuelta tuvieron 12 roturas de tendón de Aquiles en el primer mes de competición cuando venían promediando cinco en toda la temporada. Espero que cuando llegue el momento y tengamos la luz verde de Sanidad, tengamos ese tiempo para preparar ese escenario”, declaró el entrenador sevillista.

Además, admitió la incertidumbre por el caso de los jugadores que terminan contrato el 30 de junio y que, sobre el papel, no podrían terminar la Liga con el equipo. "No hay certezas con los contratos firmados, la FIFA está indicando caminos pero todavía hay muchas dudas. Es una situación compleja y difícil para los que toman las decisiones, pero hay una línea roja que es la salud, y esa es la que debe prevalecer en todas las decisiones”, sentenció el preparador del equipo nervionense. Y en caso de que ni siquiera se puedan jugar los 11 partidos que quedan, Lopetegui no quiere pensar en si jugarían Champions el año que viene o no, porque "es algo que ahora está en un segundo plano totalmente. Lo primero es la salud. Y encima yo soy parte interesada".