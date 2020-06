Lopetegui: "En los 4 empates pudimos ganar"

Le preocupa que su equipo lleve cuatro partidos consecutivos sin ganar, logicamente, pero no se le ve especialmente afectado porque "en esos partidos hemos podido ganar. No hay ansiedad ni presión por los empates o por ver cómo el Atlético nos supera y los rivales se acercan. Hay que afrontarlo con normalidad, porque seguimos peleando por el objetivo". Lopetegui quiso descartar la palabra presión y cambiarla por otra. "La palabra que más se repite en el vestuario es ilusión", declaró.

Y para que esa ilusión por estar en la Champions siga viva, se hace vital la victoria en Butarque. El partido, para el míster, "será complejo porque el Leganés, a pesar de su situación, está muy vivo. Yo le he visto jugar y ha podido ganar perfectamente los últimos tres o cuatro partidos. Tienen buenos jugadores, experiencia en el banquillo y nos va a obligar a estar al cien por cien". Admitió el entrenador vasco que le "preocupa encajar goles a balón parado" y tambien que los delanteros no tengan los registros goleadores que se esperaba. En este partido de Butarque, Lopetegui no podrá sentarse en el banquillo por culpa de una sanción por acumulación de tarjetas, "pero los protagonistas son los jugadores. Yo me sentaré donde me digan. En un sitio donde tenga bueba visibilidad. ¿Que si me comunicaré con el banquillo? Bueno, como ahora se escucha todo en los campos algo podré decir desde la grada", comentó entre risas.

Por último, Lopetegui se refirió a un jugador imprescindible para el Sevilla, como Banega, que "está en un gran momento". Oficialmente su contrato termina este martes 30 de junio. La intención del argentino es quedarse hasta que termine la competición oficial, tanto LaLiga como la Europa League, pero el míster no ha podido confirmarlo oficialmente. "Estamos en ello. Estaríamos encantados de que nos pudiera ayudar". Preguntado por si la participación de Ever Banega es segura hasta que terminen las competiciones, afirmó que "lo único que puedo decir es que soy positivo con este tema". Veremos.