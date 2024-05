Lamela, sexto jugador en decir adiós a la temporada

Ni parece que se la vayan a ofrecer. Sus minutos ante el conjunto nazarí, en la victoria por tres goles a cero, fueron su último servicio al Sevilla Fútbol Club. El club anunciaba que el argentino no volverá a participar en esta campaña 23-24 de esta forma: "Erik Lamela, quien ayer participaba como titular en el partido ante el Granada CF, y que era sustituido ya avanzada la segunda mitad, sufre un esguince leve del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, según informan los servicios médicos del Sevilla FC. Pese a no tener afectación del resto de estructuras de la articulación, el futbolista argentino se despide de la temporada, pues no estará disponible antes de las cuatro jornadas que restan de competición liguera".

Se trata del sexto jugador sevillista que dice adiós antes de tiempo a la temporada, tras las lesiones de Gudelj, Pedrosa, Oliver Torres, Djibril Sow e Isaac Romero. Para el partido contra el Villarreal del sábado 11 de mayo a las 16.15 horas, Quique tendrá siete bajas, como mínimo. Los seis lesionados, más la ausencia de Loic Badé que vio su quinta amarilla ante el Granada y será sancionado.