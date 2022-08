Kevin López se retira

El deportista de Lora del Río fue 13 veces campeón de España, dos veces olímpico, medallista continental en pista cubierta y participó en 7 mundiales. En los micrófonos de Onda Cero destacó que "el momento más excitante y que recuerdo con más alegría fue cuando batí el record de España". Desde junio tenia claro que iba a dejar la competición. "Siempre dije que estaría en la palestra mientras me divirtiese y eso no estaba pasando. La opción de terminar las competiciones que quedaban de la temporada no me terminaban de convencer. La pena no hay quien me la quite. Dejar atrás lo que mejor sabes hacer, por lo que te sientes especial, no es plato de buen gusto", declaró. López aseguró que "a partir de ahora quiero terminar mi carrera de fisioterapia y después seguramente seré entrenador, ya que me he formado para ello. De hecho ya entreno a algún deportista que ha conseguido medalla".