Gcía. Pimienta: "Sería un error prometer que haremos algo en la copa"

El técnico catalán ha remarcado que son ambiciosos y que no renuncian a nada, ni en liga ni en copa, pero ha subrayado que "hay que ser realistas. Se han disputado 33 puntos y tenemos 15, no tenemos ni el 50% de los puntos… Esta es la realidad". Y en cuanto a ganar la copa, quiso dejar claro que pelearán cada partido pero "no voy más allá. Jugamos contra Las Rozas un partido muy exigente y tenemos que ser competitivos. Y si vamos pasando rondas aspiraremos a todo y si no pues tendremos que conformarnos, porque no estaremos preparados para ello. Vamos a seguir creciendo, no tengo dudas. ¿Ganar la copa? Influyen muchas cosas. Que tengas suerte en el sorteo, situaciones que no puedes controlar… Por eso no me centro en el más allá. Ni me centro en el partido de la Real Sociedad. Estamos centrado en el partido de mañana, en un partido condicionado por las fichas, porque suben jugadores del filial".

García Pimienta explicó que tiene "mucha ilusión en la copa", pero pidió cautela y concentración porque en estos partidos "se dan muchas sorpresas. Debemos demostrar que somos el equipo de Primera División y da igual que el campo es de césped artificial, si hace frío, si ellos tienen más energía que nosotros, si juegan ante su público... Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos y ganarnos el derecho a jugar la siguiente eliminatoria. Y en eso estamos, en el convencimiento de que somos el Sevilla. Vamos a sacar un equipo más que competitivo para sacar el partido".