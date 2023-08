Gattoni podría ir al Elche

El Sevilla decidió buscarle una cesión para que vaya cogiendo experiencia en España. La idea era un equipo de primera división pero, al margen de algunos tímidos sondeos de Alavés y Mallorca, no ha habido nada más. Y el plan B es la segunda división. Ahí aparece el interés del Elche, que querría un préstamo del defensor argentino. El problema es que la ficha que cobra en el Sevilla es alta para el club blanquiverde, y la operación tendría que realizarse compartiendo el pago del sueldo, ya veríamos en qué porcentaje. Por si acaso, Orta sigue peinando el mercado pero al menos ya sabe que tiene una opción para un Federico Gattoni que no convence a Mendilibar, a pesar del deficit que tiene en defensa. Mientras tanto, la entidad nervionense sigue buscando un central, porque Nianzou no termina de convencer al entrenador, de Marcao no hay fecha exacta de regreso ni garantías de que no vaya a volver a caer y Kike Salas aún tiene que coger más experiencia. Lo de Lenglet se le torció, especialmente cuando se metió Monchi por medio, que al final se lo llevó al Aston Vila, el intento por Rob Holding, del Arsenal, no ha fructificado.... Y ahora, Orta ha intentado firmar a David Carmo, central del Porto, pero los portugueses han rechazado la propuesta del Sevilla.