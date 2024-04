Está díficil que siga Sergio Ramos

El camero eligió volver a su casa a pesar de que el sueldo era mucho más bajo que en las propuestas que tenía encima de la mesa. Pero si siguiera un año más, ya cambiaría la película. Si le preguntan a los aficionados en los primeros meses de competición, seguramente abogarían por no renovar a Ramos, ya que su nivel no estaba siendo bueno. Pero el central sevillista ha ido de menos a más, mejorando mucho su rendimiento y también aportando goles. Ha firmado ya siete goles, entre liga, copa y champions, y está en un buen momento en cuanto a prestaciones. Ahora sí que entenderían muchos una renovación. Y así lo piensa el club. Pero por la parte del futbolista no está tan claro que quiera seguir en el Sevilla. ABC publica hoy que la intención de Sergio es jugar en un equipo con un proyecto ambicioso y que le pague bastante más que el millón de euros limpio que cobra en el Sevilla. Y ahí viene el problema: ni el club nervionense puede prometer un buen proyecto deportivo con altas miras ni puede pagar la ficha que querría el camero. A sus 38 años ya ha ganado lo que tenía que ganar, deportiva y económicamente, pero entiende que puede seguir optando a buenos objetivos y el Sevilla, como se dice coloquialmente, no está para muchos trotes.

Aún así, no está descartado un acuerdo. Ya dijo el presidente José María del Nido Carrasco, hace un mes, que "dependerá de lo que ellos quieran". Y posteriormente, el pasado Martes Santo, subrayaba que "Sergio nos está ayudando muchísimo. Lo veremos a final de temporada". Pero este verano acometerá el club una regeneración de la plantilla y, lo que es más complicado, un recorte de unos 50 o 60 millones de euros en sueldos del primer equipo. Y Sergio tiene a equipos americanos, como el Inter Miami o Los Angeles Galaxy, dispuestos a pagarle bien. Así que no está descartado un entendimiento Sevilla-Ramos, pero está difícil.