Las dudas con Rakitic y Ocampos

Hay muy pocos movimientos de cara al próximo mercado de fichajes, que ni siquiera tiene fecha aún, pero logicamente los clubes deben empezar a tantear distintas posibilidades. Sea como fuere será un verano poco movido, con menos operaciones de las habituales y no tan costosas, porque la situación económica y social ha cambiado mucho. Pero en el Sevilla hay varios nombres propios encima de la mesa. Los futbolistas que mejor rendimiento han ofrecido recibirán propuestas, seguramente. El caso, por ejemplo, de Diego Carlos y Ocampos. Y además hay otro nombre que lleva bastante tiempo en el punto de mira, en cuanto a incorporaciones: Rakitic. Pero, si nos atenemos a lo que publica el diario Marca, podemos ir tachando el nombre de la lista.

Así publica OK diario el interés del Madrid por Ocampos / OK diario

La citada información asegura que el Sevilla sólo firmaría al croata con la carta de libertad en la mano, algo que parece poco probable que ocurra. El Barcelona lo tasa en, al menos, 20 millones y ademas el Atlético de Madrid está dispuesto a pagar traspaso. Y no solo eso. También ofrecería al jugador una ficha más alta que la que puede plantear el Sevilla, que no subiría de los 3,5 o 4 millones de euros limpios al año. O lo que es lo mismo, la ficha que va a dejar libre Banega como jugador mejor pagado de la plantilla sevillista. No tiene pinta de que, por mucho que Raikitic quiera volver a Sevilla, vaya a conseguir salir a coste cero y vaya a renunciar al sueldo que le ofrecería el equipo colchonero u otros del fútbol europeo que están dispuestos a pujar.

Y de uno que puede que no venga a uno que puede que se vaya. O al menos eso dice OK diario, que afirma que el Real Madrid está muy interesado en Lucas Ocampos, que tiene una cláusula de rescisión de 70 millones de euros. En dicha noticia aseguran que los merengues podrían ofrecer 30 millones de euros más el traspaso de dos jugadores como Sergio Reguilón y Dani Ceballos. Habrá que ver si se confirma tal extremo, aunque ahora mismo parece complicado que el Sevilla pueda querer a Ceballos, tras sus declaraciones recientes en las que aseguraba que "de los equipos de Sevilla sólo jugaría en el Betis". De todos modos... cosas más raras se han visto.