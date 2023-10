Diego Alonso: "Ganar no es lo más importante, es lo único"

Ya iremos viendo diferencias entre Alonso y Mendilibar pero la primera llega con aquella frase pronunciada por el técnico vasco, que repitió varias veces que no tenía "la obligación de ganar". Para el uruguayo es "lo unico" y quiere conseguirlo con un "presión y un juego combinativo. Tenemos una gran plantilla, bien equilibrada para conseguir los objetivos. A mí me tranquiliza tener jugadores con jerarquía, es muy fácil porque son ganadores y se dejan ayudar para ser mejores". No quiso aclarar si se mantiene el reto de meter al Sevilla entre los cuatro primeros, porque "soy del partido a partido". "Sé que será la primera vez dirigiendo en Europa, pero tengo experiencia como jugador aquí y me he preparado durante mucho tiempo para este momento. Me he formado, conozco la competición, vivo en algunos momentos en Madrid", explicó el uruguayo.

El director deportivo, Víctor Orta, aclaró que "Alonso era nuestra primera opción. Lo llevo siguiendo desde 2010. Es un gran entrenador. Estoy orgulloso". Sobre la destitución de Mendilibar, afirmó que "sumar 8 puntos de 24 en liga y 2 de 6 en champions nos hizo decidir el cese del entrenador. Los culpables de eso son el cuerpo técnico y los jugadores y seguramente yo también tendré culpa de ello".

Por su parte, el presidente, Pepe Castro, afirmaba que "nunca me habreis visto decir, en todos estos años, lo que voy a decir ahora: Alonso es el entrenador que mejor sensación me ha causado de todos con los que me he reunido en estos años". Y la confianza es total. No tiene dudas. Por eso ha querido aclarar unas imágenes emitidas en el programa El Chiringuito, en las que aparecen Del Nido Carrasco, Castro y Orta, algo tensos. Se ve perfectamente a Del Nido Carrasco preguntar a Víctor Orta: "¿Qué tipo de jugadores quiere que no tengamos?". El director deportivo responde al vicepresidente sevillista sin que se pueda percibir lo que dice. Y Del Nido Carrasco comenta: "¿Eso quiere? Eso no lo sabía". Después, presidente y vicepresidente se quedan solos y Castro afirma "esto puede salir muy bien o muy mal, y al final la culpa la tenemos yo o tú". El presidente ha contado en la presentación de Alonso que estaban hablando del entrenador del Sevilla Atlético, que se va al Huesca y será sustituido por Jesús Galván. Y que, por tanto, no estaban poniendo en duda el éxito en la contratación del entrenador uruguayo. "Estoy convencido de que lo de Alonso va a salir muy bien. Y el que diga lo contrario miente", declaró.