Castro sigue siendo presidente: "Del Nido está enfermo"

José María del Nido se presentó en la junta con la mayoría de las acciones del Sevilla. Entre acciones propias y apoyos, como el de Monchi, llevaba "un total de 46.811 acciones. Son 1.030 acciones más que la mitad más uno de la mayoría del capital social", declaró. Pero, como se intuía, no le permitieron votar la remoción del consejo en virtud del pacto que firmaron los grandes accionistas en 2018, así que todo quedó igual. Eso sí, avisó de que "como se me ha privado ilegitimamente del derecho a voto, emprenderé acciones judiciales y que los jueces digan que estas acciones pueden votar. Y si no, en diciembre de 2024 finaliza la agrupación del voto". Curiosamente, se trata de una fecha de finalización de la vigencia del pacto distinta a la que proclaman Castro y sus socios, que afirman que será 2027. El expresidente se mostró muy crítico con la gestión del actual consejo, con Castro al frente, y afirmó que "cuando sea presidente tomaré decisiones. Diarias. Lo que más me va a mí es gestionar. Me veo con fuerzas y por eso vuelvo. El descrédito de la sociedad, la marcha de la entidad, las pérdidas... Si es verdad que se van a perder alrededor de 15 millones de euro este año, pierdes 41, más 20, más 15... El año que viene entramos en causa de disolución. Queda año y medio. A ver si llegamos porque la economía del club nos va a avocar a entrar en fondos propios negativos de un momento a otro".

Por su parte Pepe Castro afirmó que "este hombre está enfermo con quitar al consejo de administración que hay y que está consiguiendo lo que está consiguiendo. Lo hacemos todo muy mal, hay que echar al consejo, pero en los últimos nueve años hemos ganado siete Europa League. Algo haremos bien Es lamentable estar aquí un 27 de julio por los intereses de un accionista". Sobre las posibles acciones legales que emprenda Del Nido, subrayó que "no sé cuántas demandas me ha puesto, 10, 12, 14... y todas se las archivan. Tiene esa enfermedad y quiere quitar este consejo a toda costa. Tiene la obsesión de que él hace las cosas mejor que nadie. Habéis visto el consejo que ha propuesto: Yo, yo y yo; su hermano, su hijo, su sobrino y algunos con antecedentes penales".