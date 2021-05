Bartra, en Onda Cero: sobre las críticas: "Hay que reponerse y convivir con los momentos difíciles"

En una temporada complicada por las lesiones y su discutido rendimiento, Bartra ha comentado sobre las críticas que "hay que saber llevar las situaciones. Con la experiencia que tengo, lo sé llevar y no me influye ni lo bueno ni lo malo. Hay que saber reponerse y convivir con los momentos difíciles”.

El central verdiblanco no piensa moverse del Betis. “Me quedan dos años de contrato. No pienso en otra cosa que no sea estar aquí. Ojalá jugando en Europa League el año que viene”, ha expresado.

Por último, Bartra se ha referido a la inminente marcha de Emerson al Barcelona. “Ha mejorado muchísimo en defensa. Es difícil de superar. Si hace la pretemporada y puede quedarse en el Barça, ... ya se verá. Sus condiciones son muy buenas”, ha indicado en su entrevista en Onda Cero Sevilla.