Alex Telles: "Tuve cero dudas de venir al Sevilla"

El lateral brasileño ha asegurado que está "encantado, muy feliz y contento con lo que estoy viendo aquí, el club, la gente... Llego con una pasión muy grande, porque para mí el fútbol es pasión. Tengo la certeza de que estoy en el club adecuado. En un club como el Sevilla, con esta historia y esta ambición, junto con la mía, vamos a hacer cosas lindas. Estoy muy ilusionado por empezar ya. LaLiga me parece un campeonato muy competitivo y fuerte. Es distinto a los otros en los que he jugado, pero con la experiencia que tengo creo que va a ser un año difícil pero productivo".

Telles quiere seguir los pasos de otros brasileños como "Dani Alves, O'Fabuloso, Adriano, Baptista... Para mí son un ejemplo y quiero seguirles para hacer una buena historia aquí en Sevilla". Compartirá vestuario con dos compatriotas, como Fernando y Marcao, y ademas tendrá a su lado a dos amigos con los que compartió mucho en el Oporto: "Óliver y Tecatito son mis hermanos. Hablé con Tecatito y me dijo que me iba a gustar mucho estar aquí porque el grupo es muy bueno, el club es magnífico y la ciudad increíble. Me dijo que me estaban esperando y eso me dio mucha confianza para venir".