(2-2) Un Sevilla fallón se deja empatar en el minuto 95

El conjunto nervionense pudo haber perdido, estuvo a punto de ganar, y terminó empatando. En líneas generales no fue un buen partido del Sevilla. Primero, falto de intensidad; luego, fallón (tanto en defensa como en ataque) y por último, cuando dos arreones le pusieron por delante en el marcador y el crono pasaba por el 85, no supo gestionar el partido. No parece muy normal que ganando 1-2, quizás sin merecerlo del todo, en el minuto 95 (sí, 95) permitas un contragolpe, el rival te coja en cuadro atrás y dejes rematar sólo a Marezi para hacer el empate. ¿El punto es bueno? Sí. Pero se esperaba más. En juego y, logicamente, en resultado, ante un equipo que no le gana a nadie, literalmente. Mal partido de Badé, Oliver Torres, Kike Salas y Navas; buen partido de un Isaac Romero que se puso de gol varias veces y Maximiano le bajó de la nube.

Se adelantaron los locales a través de Embarba en el minuto 37 a pase de Jonathan Viera en una primera mitad que fue para los sevillistas en cuanto a ocasiones. Durante la segunda mitad, se jugó a lo que quería Garitano, teniendo incluso los locales ocasiones para poner el 2-0. Pero, en una jugada defensiva muy blanda entre Édgar y Montes, empataría Lukebakio en el 81. Se dejó sentir la mandíbula de cristal del Almería, que no dejó de recibir ocasiones hasta que una entró, la de Ocampos tras una carambola (minuto 85 1-2). Pero, contra todo pronóstico, logró Marko Milovanovic "Marezi" empatar el encuentro en el 94 con un cabezazo inapelable al centro de Arribas, que puso el 2-2 definitivo.

- Ficha técnica:

2 - Almería: Luis Maximiano; Marc Pubill, Ivan Radovanovic, César Montes, Centelles; Dion Lopy (m.87, Ramazani), Édgar, Embarba (m.87, Milovanovic), Viera, Luka Romero (m.65, Robertone) y ‘Choco’ Lozano (m.64, Baptistao)

2 - Sevilla: Nyland; Jesús Navas (m.59, Acuña), Sergio Ramos, Badé, Kike Salas; Soumaré, Sow (m.59, Suso), Oliver Torres (m.70, Oliver Torres), Ocampos; Isaac y En-Nesyri (m. 70, Lukebakio).

Goles: 1-0; M.37, Embarba; 1-1; M.81, Lukebakio; 1-2, M.85, Ocampos; 2-2; M.94, Milovanovic.

Arbitro: De Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó a los locales Lopy (m.82) y Édgar (m,94) y al visitante Badé (m.42).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de Primera División, disputado en el Power Horse Stadium ante 13.095 espectadores.