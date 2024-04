(2-1) El Sevilla llega al derbi con la salvación practicamente en el bolsillo

Llegará el Sevilla al Villamarín con la moral de las tres victorias consecutivas y con la tranquilidad de tener los deberes hechos. Porque es cierto que la salvación no es matemática, pero se puede dar por hecha. Los de Quique sacan 12 puntos del ventaja al Cádiz, que marca el descenso, y sólo restan 18 por disputarse. La permanencia está casi en el bolsillo.

El Mallorca estuvo bien en la primera parte pero que no aguantó en la segunda. El comienzo del equipo visitante no pudo ser más prometedor, ya que hizo el saque inicial y en esa jugada llegó la primera aproximación con peligro en una acción que no pudo culminar el delantero kosovar Vedat Muriqi que, además, tuvo prolongación en el primer córner del partido antes de que se cumpliera el segundo minuto de juego. A esos lances le dio continuidad el Mallorca con una adelantada presión que complicó mucho que el Sevilla saliera con fluidez, con lo que los puntas locales, Isaac Romero y el marroquí Youssef En-Nesyri, entraron poco en juego, todo lo contrario que su compañero en la portería, el noruego Orjan Nyland, muy activo ante las incursiones adversarias.

Poco antes de la media hora llegó una clarísima ocasión para que el conjunto del 'Vasco' Aguirre encontrara premio a su mejor juego, pero Muriqi, tras superar en su remate al meta noruego, no pudo salvar a Sergio Ramos, quien bajo palos despejó el balón para evitar el 0-1. Pese a todo, la formación balear también tuvo un susto grande en la primera y única ocasión de los andaluces en la primera parte, cuando poco antes del descanso se plantó en una contra Isaac Romero ante el inédito Predrag Rajkovic y el meta serbio metió bien el pie.

Quique buscó en el segundo tiempo algo más de creatividad en el Sevilla y sacó desde el inicio a Suso Fernández en el sitio de Agoumé y fue precisamente el extremo gaditano el que a las primeras buscó con intención la meta rival. Se vio entonces otro partido, con los locales mas protagonistas, aunque a la hora de juego también se hizo notar la formación visitante con un remate del serbio Nemanja Radonjic al que respondió bien Nyland, una jugada anterior a que En-Nesyri abriera el marcador con un gran cabezazo tras centro de Suso.

El internacional marroquí logró el duodécimo tanto en LaLiga, el decimosexto entre todas las competiciones, y eso animó un partido en el que el Mallorca no renunció a sacar algo del Sánchez-Pizjuán y Aguirre metió de una tacada a tres jugadores para ayudar a la reacción, pero lo que llegó fue el segundo del Sevilla. Isaac Romero, tras una buena combinación con En-Nesyri, se reencontró con el gol tras varias jornadas de sequía, aunque fuera con la colaboración de Antonio Raíllo en su intento de cortar el remate del canterano sevillista. Ese tanto fue definitivo para la victoria del Sevilla, pese a que en el último minuto de la prolongación Abdón Prats maquillara el resultado para el Mallorca. Y un último detalle a tener en cuenta: los dos jugadores apercibidos de sanción, Suso y Badé. con cuatro amarillas, aguantaron en el campo sin ser amonestados con lo que podrán jugar sin problemas el derbi ante el Real Betis.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla: Nyland; Jesús Navas (Juanlu, m.94), Badé, Sergio Ramos, Gudelj (Acuña, m.81), Ocampos; Soumaré, Agoumé (Suso, m.46), Óliver Torres; Isaac Romero (Lukebakio, m.81) y En-Nesyri (Lamela, m.90).

1 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Valjent (Antonio Sánchez, m.71), Raíllo, Copete, Jaume Costa; Mascarell (Morlanes, m.71), Samu Costa, Dani Rodríguez (Sergi Sarder, m.71); Radonjic (Larin, m.60) y Muriqi (Abdón, m.83).

Goles: 1-0, M.61: En-Nesyri. 2-0, M.75: Isaac Romero. 2-1, M.95: Abdón Prats.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Canario). Amonestó a los visitantes Samu Costa (m.21) y Copeta (m.72)

Incidencias: Partido que cerró la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 35.203 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por Luis Gil, exjugador del Sevilla en los inicios del presente siglo y que falleció el domingo a los 48 años, y por el fuera vicepresidente y consejero del club Augusto Lahore, también fallecido recientemente. Óliver Torres, por su parte, recibió una camiseta enmarcada al cumplir doscientos partidos oficiales como sevillista.