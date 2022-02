CCOO y UGT se movilizan para apoyar a las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales en Sevilla

Los sindicatos denuncian que llevan un año intentando negociar el convenio colectivo del sector de la limpieza en Sevilla con dos patronales que se han aprovechado de la necesidad que tiene este sector en trabajar. Y es que al menos un 60% de la plantilla, unas 14.000 trabajadoras, tienen contratos parciales y sueldos que no llegan a alcanzar el salario mínimo interprofesional. Han conseguido que el trabajo de las limpiadoras haya sido reconocido como esencial e imprescindible, y avisan que ahora toca convertir ese reconocimiento en derechos y dignidad. Mercedes Santoja, secretaria general de hábitat de CCOO de Sevilla. Aseguran que no van a tolerar que la patronal no se comprometa con un sector precario y piden que pongan en valor la labor diaria de estos trabajadores.