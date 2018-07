Bases del II Certamen de Campanilleros de Onda Cero Sevilla

ARTÍCULO 1 - TÍTULO

II Certamen de Campanilleros.



ARTÍCULO 2 – APARTADOS DEL CERTAMEN

2.1 Coros de Campanilleros Infantiles

- Los coros estarán compuestos por al menos 8 participantes, pudiendo contar con la participación de niños entre 8 años y 17 años

- No está excluido ningún instrumento musical

- Tras la inscripción, se comunicará previamente al Certamen el número de temas a interpretar

2.2 Coros de Campanilleros Adultos

- Los coros estarán compuestos por al menos 10 participantes, a partir de 18 años

- No está excluido ningún instrumento musical

- Tras la inscripción, se comunicará previamente al Certamen el número de temas a interpretar



ARTÍCULO 3 – INSCRIPCIÓN EN EL CERTAMEN

La fecha de inscripción es del 1 de noviembre al 19 de diciembre de 2014, ambos inclusive, a través de la dirección de correo electrónico ondacerocampanilleros@gmail.com debiendo adjuntar los siguientes datos:

- Nombre del coro y número de participantes

- Nombre completo y DNI del administrador del coro

- Teléfono móvil de contacto del administrador del coro

- Dirección de correo electrónico de contacto



ARTÍCULO 4 – DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTICIPANTES

4.1 Son derechos de los participantes:

- Conocer con suficiente antelación el día que le corresponde actuar en el Certamen

4.2 Son deberes de los participantes:

- Estar en el lugar del Certamen (Plaza Nueva, Sevilla) a la hora señalada en estas bases

- La organización se reserva el derecho de descalificar del Certamen al coro participante que no esté a la hora señalada sin causa justificada



ARTÍCULO 5 – JURADO

El jurado del Certamen estará formado por un mínimo de tres personas de reconocida solvencia. Sus decisiones son de carácter irrevocable.



ARTÍCULO 6 – DÍAS DEL CERTAMEN

6.1 Preselecciones:

- Los coros infantiles participarán el día 20 de diciembre de 12.00 a 14.00 horas

- Los coros adultos participarán el viernes día 19 de diciembre de 19.30 a 21 horas y el sábado día 20 de diciembre de 18 a 21 horas

6.2 Final:

- La final del Certamen se celebrará el domingo día 21 de diciembre de 12 a 14 horas



ARTÍCULO 7 – PREMIO

Diploma y obsequio de reconocimiento que entrega Onda Cero Sevilla al responsable del coro ganador en cada una de las modalidades que será entrevistado por los presentadores de Sevilla en la Onda, de Onda Cero. El coro ganador podrá actuar en el programa del lunes 22 de diciembre, donde se emitirá uno de sus temas.



ARTÍCULO 8 – DISPOSICIÓN

El coro ganador podrá participar si lo desea en la próxima edición del Certamen.



ARTÍCULO 9 – DOCUMENTACIÓN

Onda Cero Sevilla se compromete a facilitar a través de su página web www.ondacero.es/sevilla la copia de estas bases a cada uno de los participantes.



ARTÍCULO 10 – MODIFICACIONES

Onda Cero Sevilla se reserva el derecho de cualquier modificación en el desarrollo del Certamen, siempre que ésta sea por fuerza mayor (incluyendo causas meteorológicas), como asimismo la no celebración del Certamen si no se accediera a un mínimo de concursantes.



ARTÍCULO 11 – CONCLUSIONES

La inscripción en este Certamen implica la total aceptación de las presentes bases.



ARTÍCULO 12 – GRABACIONES

Todas las actuaciones del presente Certamen serán grabadas, quedando a disposición de los miembros del jurado para su estudio y calificación, pasando a ser propiedad de Onda Cero Sevilla, quien la podrá utilizar cuando estime conveniente. Posteriormente al Certamen serán publicadas en la web de Onda Cero Sevilla www.ondacero.es/sevilla.



ARTÍCULO 13 – INTERPRETACIÓN DE LAS BASES

Las interpretaciones de estas bases serán resueltas siempre por la organización del Certamen.





Onda Cero Sevilla.

Diciembre de 2014