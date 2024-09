Ayuntamiento y sector confían en que el vuelo a China sea para Sevilla

En este sentido, Sanz ha puesto sobre la mesa el hecho de que Sevilla recibe anualmente "unos 36.000 turistas procedentes de China, mientras que Málaga, poco menos de 8.000 visitantes", de modo que ese mercado supone para Sevilla el octavo, frente al vigésimo que ocupa en el ranking de la capital costasoleña, tal como ha destacado el regidor hispalense en declaraciones a los medios: "Tanto las autoridades chinas como la Junta saben cuál es la prioridad de ese turismo chino que visita Andalucía".

"Estoy muy tranquilo sabiendo que quien defiende los intereses de Sevilla en este momento en China es el presidente de la Junta. Creo que a esta ciudad el cambio político protagonizado por Moreno le ha venido muy bien: ahí están los ejemplos del Metro, el Hospital Militar o la Ciudad de la Justicia", ha afirmado Sanz al respecto.

Asimismo, el alcalde ha recordado que el Gobierno local ha estado ya dos veces en China, "en reuniones también con el gerente de Air China", y "estamos plenamente confiados en la defensa que pueda hacer de nuestros intereses tanto el presidente de la Junta como el consejero de Turismo".

En Más de Uno Sevilla hemos hablado también de este asunto con Manuel Cornax, presidente de los hoteleros sevillanos, quién tampoco entendería que esa conexión directa no viviera a Sevilla "por el perfil del turista chino que desde luego no busca el sol y playa pero sí viene atraído por la oferta cultural". Entiende que no hay motivos técnicos para decidirse por Málaga frente a Sevilla pero, en el caso de que la decisión sea otra, "porque con esto nunca se sabe cuándo sale el conejo de la chistera", lo que sí reclamarán será una conexión de AVE que conecte la capital hispalense con Málaga en menos de 45 minutos.