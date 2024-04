Arranca la XII edición del Festival Sevilla Swing

Arranca hoy el festival más antiguo de Andalucía y uno de los más veteranos de España dedicado a este género musical que sigue sumando adeptos.

Es la décimo segunda edición del Festival Sevilla Swing que se celebra hasta el domingo con un montón de propuestas.

Habrá clases y masterclass de swing de la mano de importantes maestros del género, sesiones de Djs, un estreno mundial y por supuesto música en vivo.

No es un género mayoritario pero desde 15 o 20 años, genera cada vez más adeptos de todos los niveles atraídos por el espíritu swingero. Iván Pivotti, director del festival, afirma que son "12 ediciones ya de este festival que no solo tiene buena salud sino que sigue creciendo y eso, con un género tan específico no es nada sencillo"

Se va a desarrollar en varios espacios de la ciudad como el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, el Teatro Alameda, o la sala Metropol entre otros, pero lo más atractivo es el gran número de clases de baile de swing para los que quieran iniciarse

Vienen las grandes referencias nacionales e internacionales del género como por ejemplo coreógrafo Remy Kouakou, que presenta un estreno mundial. Otra de las novedades de esta edición un un homenaje al proyecto de Red Europea 'Swinging Europe”.

En la web Sevillaswingfestival tienen toda la información