Adelante Andalucía arranca en Sevilla una campaña contra la turistificación

La campaña, que incluye iniciativas institucionales y cartelería, pide encontrar el equilibrio entre el turismo como fuente de riqueza y un modelo sostenible de ciudades en las el impacto sobre la vivienda, sobre el medio ambiente, o sobre los servicios públicos las hacen inhabitables.

Asegura la formación, a poco días de la entrada del verano que mientras se siguen batiendo récords de visitantes y pernoctaciones, la mitad de la población andaluza no puede irse un semana de vacaciones al año porque no se lo puede permitir. Somos dicen una tierra receptora de turistas pero donde la mitad de nuestra población no puede hacer turismo. Proponen el llamado turismo de convivencia y plantean algunas soluciones que entienden podrían ayudar a mejorar esta situación. Jose Ignacio García, Portavoz de Adelante Andalucía explica que "esta campaña que se ha presentado en la plaza Molviedro de la capital como un ejemplo de esos efectos negativos del turismo que denuncian", zona donde ya no queda ningún vecino y solo hay pisos turísticos.

Denuncian consecuencias negativas sobre el mercado de trabajo, los servicios públicos, la identidad de los barrios, la sostenibilidad medioambiental y especialmente la vivienda.

Una de las soluciones que plantean es la famosa tasa turística pero y aunque decía el consejero de turismo Arturo Bernal la semana pasada que no hay precedentes de que allí donde se ha implantado el problema se haya solucionado, "entendemos que no es así, porque el debate es mucho más profundo".

Denuncian también que el turismo del golf es insostenible en Andalucía. Tenemos actualmente 109 campos de golf, que consumen el mismo agua al año que 1 millón de habitantes y otra de sus propuesta es la de poner en marcha un plan de vacaciones para andaluces que no puedan disfrutar de vacaciones recuperando "las residencias de tiempo libre de las que ya no quedan de las cinco que estaban en funcionamiento.

Arranca aquí pero en las próximas semanas se harán presentaciones por otras ciudades andaluzas y pretende ser una campaña que durará hasta principio de otoño incluidas iniciativas instituciones.