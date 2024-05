5 planes de ocio para el fin de semana en Sevilla

AC/CD

Segundo concierto de AC/DC en el estadio de la Cartuja de Sevilla después del éxito del pasado miércoles. Nueva oportunidad de disfrutar de la gira "Power Up Tour 2024" y de las las canciones de su último álbum de estudio llamado "Power Up. El concierto arranca a las 21:30 hora pero a las 18 de la tarde se abren las puertas y a las 20:15 para calentar el ambiente estarán tocando de teloneros The Pretty Reckless.

CORPUS

Y como contraste con el alto voltaje… las tradiciones sevillanas. El juncio y el romero porque estamos en plena festividad del Corpus Christi, y quedan algunas procesiones eucarísticas por la ciudad de Sevilla una mañana y otra el domingo. La procesión del Corpus de San Isidoro que saldrá de su iglesia mañana sábado a las 20 horas y el domingo, la procesión del Corpus de la Magdalena que saldrá de su parroquia a las 9:30 de la mañana y el Corpus Chico de Triana que saldrá desde la parroquia de Santa Ana a las 10 horas.

CANCION ELADIO CARRION

El domingo más conciertos. El de Eladio Carrión en el Live Sur Stadium (zona exterior del Estadio de la Cartuja). Es un artista estadounidense de origen puertorriqueño, que presenta "Sol María su nuevo trabajo discográfico es el quinto de la carrera de este rapero y compositor que cuenta de nuevo con la colaboración del cantante español Morad en uno de los temas del disco. Será a las 21 de la noche.

TEATRO

Del ámbito teatral, sábado y domingo la obra "Para la libertad" en el Cartuja Center. obra basada en la vida del poeta Miguel Hernández y cuenta con el acompañamiento de la música del primer disco de Joan Manuel Serrat, que también ha sido asesor en esta producción. Está dirigido por Gabriel Fuentes e interpretado por los actores Daniel Ibáñez, Eva Rubio y Pablo Sevilla.

MIKEL IZAL

Y terminamos con Mikel Izal. Que esta mañana en concierto en Fibes como parte de la gira de presentación del álbum "El miedo y el paraíso" que es el primero que publica en solitario este cantante y compositor navarro, qye alcanzó la fama al frente del grupo Izal. El concierto arranca a las 21 horas.