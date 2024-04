Sanz pide "respeto" para el resultado de la consulta de la Feria y "acabar" con el debate para afrontar otros

Así lo ha manifestado Sanz en un audio remitido a los medios y recogido por Europa Press, donde también ha agradecido "a los 106.000 sevillanos y sevillanas" que participaron en una consulta "histórica" por el nivel de participación, "casi el 20% del censo, creo que no ha ocurrido nunca en la ciudad de Sevilla", ha subrayado.

La Feria de Abril recuperará el 'Lunes del Pescaíto' en 2025 tras conseguir un respaldo del 52% en la consulta ciudadana impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y cuyos resultados, "refrendados por un notario", se han dado a conocer en la tarde de este pasado jueves en una rueda de prensa celebrada en el Consistorio, tan sólo media hora después de que se cerrara el plazo, abierto durante tres días, y en la que han participado 106.791 sevillanos y titulares de casetas y carruajes, lo que ha supuesto casi un 20% del censo (18,27%) y casi 66.000 votantes más que en 2016, en la anterior consulta popular acerca del formato.

El alcalde ha señalado que habrá todas las reuniones que sean necesarias necesarias, porque "la ordenanza de Feria está má que pasada y hay que renovarla", en este sentido ha informado que este lunes pasado han tenido "una primera reunión con Fiestas Mayores y Policía Local para empezar a modificar esa ordenanza que tendríamos que llevar a pleno".

A este respecto, ha declarado que a futuro "las decisiones sobre una fiesta mayor importante como es la Feria de Sevilla, se tomen en el Pleno de Ayuntamiento por unanimidad", y "si no tenemos unanimidad a la hora de tomar la decisión, pues que no hagamos cambios que no reúnan la unanimidad de todas las fuerzas políticas aquí representadas", ha puntualizado.

De igual forma, ha aclarado que en campaña electoral se comprometió a hacer una consulta a los sevillanos para ver qué modelo de feria querían. "Es lo que he hecho. Yo he cumplido con un compromiso electoral. Hay otros que estuvieron antes, que sin llevarlo en su programa electoral ni compromiso electoral ninguno, plantearon una consulta, sabiendo que no tenían tampoco la unanimidad del Pleno, porque aquella decisión no se tomó por unanimidad del Pleno", ha destacado.

Asimismo, Sanz ha insistido en el respeto al resultado de la consulta, como así se hizo con la consulta anterior. "¿Qué diferencia hay con respecto a la consulta anterior? El mismo director de la Agencia Digital de Sevilla, el mismo secretario del Ayuntamiento de Sevilla, los mismos funcionarios que pusieron en marcha la consulta anterior, en esta ocasión además un notario, ¿qué diferencia ha habido? ¿Que antes la consulta la convocó el Partido Socialista y ahora lo ha hecho el Partido Popular?", se ha preguntado el alcalde para afirmar seguidamente que espera que "todos los grupos respeten el resultado".

Finalmente, ante la pregunta de los periodistas sobre la intención de algunos grupos de impugnar el resultado, Sanz ha respondido: "este debate ya me agota", y, a su vez, ha espetado que "poner en duda una consulta que ha organizado el mismo director de la agencia digital que puso el señor Espadas hace ocho años, no lo entiendo".