Miguel Angel López Fernández: " La Alcaldesa de Motril debe reprobar al concejal de Cultura y Bulos".

El último Pleno de Motril fue "movidito" entre el Concejal de VOX y el edil de Cultura del Ayuntamiento. Desde la Costa en la Onda Miguel Angel López Fernández le pide a la primera autoridad de Motril que tome medidas con un edil que, según López, no hace más que mentir.

Aclara el Edil de VOX que ha llevado 25 Mociones al Pleno en donde se habla de "realidades" como las ayudas al comercio, la bajada de sueldos de políticos que viven estupendamente cuando la población en general lo está pasando mal, la disminución de "cargos de confianza" sobrantes o también la bajada de impuestos en general.

Sigue subiendo la tensión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril.

"Llevo mucho tiempo aguantando ataques de estos personajes. No es de recibo hacer demagogia de forma despectiva y con insultos a un concejal de la oposición. Ya no voy a callarme." Algunas de las frases del Edil que afirma que si la Alcaldesa no toma medidas estará "retratada".

"Mintieron por el tema policía local" termina diciendo Miguel Angel López Fernández.

Foto: Recurso Onda Cero Motril.