Mari Angeles Escámez avisa de las medidas anti-covid que se pondrán en marcha en la denominada "Tardevieja"

Se puede hablar más alto pero más claro es difícil. Mari Angeles Escámez, después de lo sucedido en la denominada "Tardebuena" en la que la policía local tuvo que desalojar la zona de las Explanadas de Motril ante la numerosa aglomeración de gente que se produjo, en muchos casos sin mascarilla algo que es preceptivo, lo deja muy clarito:

"No voy a permitir que se repita lo vivido en Tardebuena en las Explanadas. Se tomarán las medidas que haya que tomar para impedirlo pero la vida de una sola persona tiene prioridad ante incumplimientos manifiestos de las normas COVID".

"Ya me he cansado de las llamadas de los vecinos de la zona en donde se denunciaba una situación que no tenía que haberse dado y que no se va a repetir".

La Teniente-Alcalde de Seguridad ha sido clara como el agua ante situaciones que no se pueden ni siquiera dar en una primera vez pero que no va a permitir que se repita.

Foto: Recurso.