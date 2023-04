Fernando Moreno: " Lo que hemos firmado es un Pre-Acuerdo. No es definitivo y por ahora la Junta adelantaría la parte de los regantes y tendría que verse como se devuelve en un acuerdo posterior".

Se puede decir más alto pero más claro imposible. Fernando Moreno deja claro que la negociación no está cerrada sino que es un pre acuerdo que después tendría que fijarse como, vía cánones, tendría que pagar el agricultor en un convenio más amplio en donde estén todos los desglosados.

"Se tendrá que ver que parte tienen que devolver los agricultores y que parte no", fija Moreno, que deja claro que aún quedan reuniones pendientes y que de forma particular cada regante no pagaría nada hasta que no le llegue el agua.

Mañana más en torno a la reunión que hay prevista también para hablar de agua.

Más alto puede, más claro que Fernando Moreno, difícil.