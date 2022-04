EXCLUSIVA. Maria Victoria Lozano: " No hay Cardiólogos en el Hospital de Motril. Desde hace un año no ven a mi sobrino. ¿ Dónde están los carteles de SOS Hospital Motril ? O nos levantamos o se desmantela el Centro".

Damos voz a los pacientes y a los familiares de éstos que están ya hartos de que se reduzcan día a día los especialistas en el Hospital de Motril.

María Victoria Lozano recuerda cuando los motrileños se ponían en la carretera para ser atendidos, "algo a lo que se ha vuelto". Llega a afirmar que "ya es vergonzoso que el Hospital se esté transformando en un ambulatorio". Pide la reivindicación de todo Motril ante la ausencia de especialistas que siempre han estado en el Hospital.

"¿ Dónde están las pancartas de SOS HOSPITAL MOTRIL ?", se pregunta amargamente.

"Dijeron que iban a bajar cardiólogos del PTS y no ha bajado ninguno", "Me dicen en Gestión del Usuario que no hay ninguno" deja claro María Victoria Lozano que estalla porque a su sobrino no lo ven desde hace un año que le dió un infarto y fué atendido en Granada.

"La vida de una criatura vale mucho", su sobrino tiene que recurrir a consultas privadas y, después de un año y mucho insistir se le manda a Granada.

Los pacientes reclaman un servicio que, hoy por bajas laborales, podría según nos cuenta María Victoria estar sin Especialistas.

Para terminar es clarita: " A la calle a reivindicar y menos política de la que hay por medio".

Foto: Recurso.