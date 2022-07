Daniel Ortega, SIPLG Motril: " Seguimos reivindicando lo que consideramos justo ". " No hay efectivos para dispositivos especiales sin horas extra ".

Daniel Ortega, SIPLG Motril, nos cuenta la situación que vive la Policía Local de Motril después de que pase el tiempo sin mantener reunión alguna con el Equipo de Gobierno. De entrada desmiente el ratio que se afirma desde la Casa Consistorial ya que Motril y sus anejos debería contar con entre 125 y 130 policías cuando en realidad hay 87 efectivos sin descontar bajas, segunda actividad y demás con lo que el número disminuye considerablemente.

No se pudo atender, según Ortega, un altercado el pasado fin de semana en donde hubo incidentes graves.

De otro lado deja claro que para la Q de Calidad el tema de seguridad en playas tiene que llevarlo la Policía Local no Protección Civil como se está haciendo. Ortega hace incapié en que no se ha comunicado esta situación a la organización que otorga la Q ya que en ese caso no se hubiese dado el galardón. "Están corriendo mucho peligro y están poniendo en riesgo a esos trabajadores ". " ¿ Si sucede algo grave con un voluntario que pasaría ? ", apostilla Ortega.

No están dispuestos a retroceder en sus demandas y deja claro que dispositivo especial de verano para estacionamiento en playas no va a haber.

A su vez Ortega recuerda que se hubiese podido reponer el 115% de las jubilaciones en la Policía Local, algo que no se ha hecho.