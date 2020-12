GRANDES TEMAS DE ONDA CERO MARBELLA

La formación profesional en Marbella, cantera para empleo directo

La Formación Profesional es para repetidores, malos estudiantes, para gente que no les da para estudiar una carrera y no sabe donde meterse. En grandes Temas, desterramos estas etiquetas de ideas anticuadas que no se acercan a la realidad que vive Marbella. Solo uno de cada tres alumnos consigue plaza para estudiar FP en un centro público. El curso anterior de las 13.444 solicitudes presentadas en toda la provincia de Málaga, 4.282 no fueron admitidas. El dato refleja el interés de jóvenes por aprender oficios que habiliten el acceso al mercado laboral en un corto periodo de tiempo, y del mismo modo evidencia la necesidad de habilitar más plazas para todos los interesados que se quedaron sin sitio.