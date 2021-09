EL MAGACÍN DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Más de Uno Marbella 12.30. Miércoles 8 de septiembre

Nuestro programa de hoy empieza con el comentario y la reflexión de Julio Rodríguez en 'Más de Uno Marbella 12.30.' sobre la violencia homófoba. Y es que, aunque no estemos acostumbrados a ver agresiones de este tipo en nuestro municipio, no significa que no las haya. Arrancamos con la alcaldesa Ángeles Muñoz, nuestra primera invitada del día. El balance del sector turístico, la participación de Marbella en la Federación Mundial de las Ciudades Turísticas, las obras acometidas en los últimos meses y el precio del peaje son, entre otros, algunos de los temas que tratamos.