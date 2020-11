EL MAGACÍN DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

Más de Uno Marbella 12.30. Lunes, 23 de noviembre de 2020

La Finca de la Caridad es uno de los hitos de la historia reciente de Marbella. Fue una de las grandes posesiones con las que se hizo el ex asesor de Urbanismo durante el gilismo, Juan Antonio Roca, condenado por la Operación Malaya contra la corrupción, y que gracias a los tribunales se devolvió al pueblo de Marbella. Hoy, el recinto de más de 80.000 metros cuadrados vuelve a la actualidad informativa por el destino que se le dará. De momento, el actual equipo de gobierno al frente del ayuntamiento baraja por un uso polivalente. Hasta tanto no se resuelva y sancione el que será nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, no sabremos qué albergará definitivamente la otrora finca de recreo, sede de la yeguada de Roca, Finca de la Caridad