Editorial

NO PARECE TAN DIFÍCIL. Tan simple como una resta

El Ayuntamiento de Marbella, el Consejo Escolar Municipal para ser más exactos, está elaborando un estudio acerca de las necesidades reales que pueda tener el municipio en cuanto a colegios de Infantil y Primaria. Se basa en algo tan simple como contar los niños que haya en esa edad escolar por un lado, contar las clases que haya y atribuirles el ratio recomendado por otro, y hacer una simple resta. Y depende del resultado, pues harán falta o no más plazas. Y es tan simple, decíamos, que no se sabe muy bien por qué no se ha hecho hasta ahora. Porque lo hemos conocido con motivo del inicio esta mañana, en unos minutos, del curso 2023/2024. Por cierto, la resta da que igual hace falta un colegio, pero todavía hay que terminar de hacer la cuenta. Esta vez no podemos contarles cuántos niños van hoy a clase. De repente es muy complicado saber la cifra, según Delegación Provincial de Educación. Aunque hasta ahora o hasta hace poco no lo había sido. Nos quedaremos con una aproximación. No parece tan difícil.