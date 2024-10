El Gobierno de Marbella asegura que el castillo y la Casa del Gobernador están igual de protegidos que antes

La obra de los 11 apartamentos, pendiente de un informe de la Junta de Andalucía por ser en un Bien de Interés Cultural, se podía haber hecho en cualquier momento, ha asegurado el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero. La única diferencia, ha dicho, es que antes requería de un Plan Especial y ahora no, un trámite que se ha eliminado para simplificar los procesos, como ha ocurrido con numerosos procedimientos administrativos de todo tipo. Pero la protección es exactamente la misma. El patio seguirá existiendo como tal y se podrá visitar dentro de un lugar de interés histórico de la ciudad y la muralla tendrá una afectación nula ha señalado Romero.

A vuelta con Huerta del Prado

No es el único asunto polémico de la actualidad. Vuelven los huertos urbanos de Trapiche Norte de la mano del PSOE que ha acusado al Gobierno local de haber propiciado un escenario de mal gusto por no haber actuado cuando Arboretum le comunicó su intención de renunciar a la concesión que tenía. El concejal Adrián Jiménez ha señalado además que la falta de agua no es excusa porque se puede emplear reciclada previamente higienizada.