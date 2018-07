Van Nistelrooy: "El Málaga será mi último equipo"

El internacional holandés sólo ha disputado con el Málaga 19 de los 29 partidos celebrados acumulando 3 goles en 930 minutos, aportación distante de lo que se esperaba desde su llegada. "Hago mis cosas, como pienso que tengo que hacer. Soy futbolista, quiero jugar lo máximo posible, y si no juego, quiero ayudar al equipo lo máximo, y nada más", sentenció

Su salida al terreno de juego mediada la segunda mitad contra el Espanyol, resultó determinante para la victoria malaguista gracias al tanto que obtuvo y con el que se inició la remontada. "Me sentí feliz aunque antes de la temporada esperaba más", dijo.



Sobre las opciones de clasificación para la Liga de Campeones, el holandés cree que en el fútbol "pueden cambiar las cosas muy rápido". "Lo más importante es que sabemos lo que estamos haciendo. Estamos disfrutando el momento con la gente, tenemos una ilusión enorme pero faltan nueve partidos", añadió.



Por último, sobre su futuro, Van Nistelrooy confirmó que el Málaga será "el último equipo" en su carrera deportiva aunque se da un tiempo para decidir si continúa o no una temporada más en activo. "Es un tema abierto. En unas semanas vamos a hablar con el club y veremos qué pasa. Voy a necesitar más tiempo, esperaba tomar una decisión en marzo pero será al final de temporada. No estoy seguro si voy a seguir o parar. Es mejor dejarlo así porque mi futuro no es lo más importante para el equipo", concluyó.