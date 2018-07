El Unicaja viaja a Vitoria con el juego interior muy mermado

Joan Plaza parece resignado ante las adversidades que se le agolpan en cuestión de días. Ante el periodo de recuperación estimado para Hettsheimeir de seis semanas, se barajó la opción de realizar un fichaje que, finalmente, fue descartada ante las limitaciones económicas de la entidad. "Viajamos sin Fran, pero si desde arriba te dicen que no puede ser posible fichar, no puede ser. Nada más. Entrenador y director deportivo estuvimos de acuerdo para cubrir la baja, pero no se ha podido llevar a cabo. Mañana vamos justos de pívots. Cuando el lunes planteamos fichar es porque te da miedo que vengan más percances como el que nos ha pasado con Fran Vázquez", señaló el técnico

El técnico catalán espera sacar adelante el encuentro a pesar de las adversidades. "La sociedad como tal no está para dispendios, a lo largo de mi trayectoria no he hecho demasiados cambios en mis plantillas. El estilo de juego de mis equipos, cuando das responsabilidad a todos, hace que las bajas se noten menos".

El Baskonia ha inscrito al pívot ex NBA Lamar Odom que, de esta manera, debutará con su nuevo equipo ante los cajistas. "No me produce ninguna sensación especial jugar ante Odom, fichaje reputado, pero no mucho más para nosotros". El catalán, además, destacó el nivel del conjunto que dirige Sergio Scariolo: "Es un equipo muy completo que ha tenido muchos cambios, pero creo que el factor común de nuestras derrotas fue Pleiss al que no supimos parar en casa".

Por último, el técnico del Unicaja volvió a referirse a la situación de Domas Sabonis ante las dudas que se ciernen sobre su continuidad en el equipo o su marcha a una Universidad americana. "En estos días se sabrá algo más de Domas. El chico está entrenando muy bien y esperamos que nos ayude, siga o no con nosotros", concluyó.