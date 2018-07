El Unicaja viaja a Canarias con las maletas repletas de ilusión

El Unicaja emprendió viaje a Las Palmas para este jueves disputar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Bilbao Basket (21:30 horas). No hay novedades entre los componentes de la plantilla entre los que el discurso sigue siendo el de evitar la experiencia negativa del año pasado en Málaga, y alejar los favoritismos que le otorgan el ser el actual líder de la liga ACB.

Antes de emprender el desplazamiento a tierras canarias, Joan Plaza, entrenador del Unicaja, abordó la situación del equipo ante el comienzo del torneo. "Sigo pensando que no hemos llegado a nuestra máxima capacidad. Llega el momento cumbre y tenemos que tener nivel más alto", aseveró.

Sobre el enfrentamiento en liga frente al conjunto vasco, donde el Unicaja obtuvo un triunfo muy igualaddo, Plaza recordó las bajas que arrastraba el rival. "A ellos le faltaban Hervelle y Bertans. Habrán ampliado sus conocimientos tácticamente, tomarán el partido como una reválida especial. Espero al mejor Bilbao. Nuestro proceder nos permite estar en Copa dos años seguidos, en el Top 16, casi en el playoff de la liga. Ese nivel debemos mantenerlo".

Plaza no quiere ni oir hablar de favoritismos. "La ACB y la Copa del Rey son cosas muy distintas. No sirve de nada llegar líderes. No estamos sacando de la cancha a nadie. Que la gente se alegre de que estemos ahí arriba por méritos propios".

Para el encuentro de este jueves de cuartos de final, el técnico catalán no se cansa de recordar que la "humildad" debe ser la principal arma del equipo. "La experiencia te hace saber que el primer partido hay que jugarlo sin ansiedad. Llegamos con los deberes hechos".

Por último, la experiencia negativa de la temporada pasada, donde como anfitrión el Unicaja no respondió a las expectativas creadas y fue eliminado en cuartos de final por el CAI Zaragoza, está muy presente. "Todos cometimos errores, yo el que más. Fue una gran lección. Tener más historia, más presupuesto... no sirve de nada en la Copa", concluyó.