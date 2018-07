El Unicaja y el Real Madrid se disputan el liderato de la liga ACB

Joan Plaza abordó el partido ante el Real Madrid en conferencia de prensa. El técnico expuso las sensaciones generadas tras el traspiés sufrido en la capital hispalense el pasado fin de semana. "El equipo está disgustado por perder en Sevilla. No fue falta de respeto, sólo que ellos jugaron mejor. Quizás por el parón no tuvimos la tensión necesaria. No somos un equipo que podamos ganar si no estamos a tope", dijo.

Para el partido de este jueves, Plaza advierte de la intensidad que sus jugadores deben exhibir en la pista. "Ante el Real Madrid o estamos al 100% o es posible que nos barran desde el primer minuto. Pero nosotros vamos a ganar".

Por otra parte, el técnico cajista quiere quitar presión ante las posibilidades de acabar primero de la fase regular. "Vengo diciendo por experiencia que lo más importante no es quedar primero al final de la liga regular, evidente que sería positivo, si no llegar muy bien a cuartos. No me obsesiona quedar primero, me obsesiona llegar bien a la primera eliminatoria. Me gustaría quedar primero porque el equipo lo merece, por la afición de Málaga... Pero la única obsesión es cuartos de final".

Plaza lanzó un mensaje contra la hegemonía de los dos equipos más importantes por historia del baloncesto español. "Hay tantas ganas de que las finales la jueguen Real Madrid y Barça que debemos poner en valor que hemos sido líderes veinte semanas. El reto es asomarnos a una final si lo merecemos. Hay que intentar que a nivel nacional se reconozca todo lo que hemos merecido", concluyó.