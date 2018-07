82 - 76: El Unicaja pierde en Zaragoza el liderato de la ACB

El CAI Zaragoza le amargó al Unicaja su estreno del liderato logrado la pasada jornada al derrotarle en un intenso partido en el que los de Joaquín Ruiz Lorente llegaron a tener hasta 15 puntos de desventaja.

Solo la fe de un equipo que ha demostrado esta temporada que nunca baja los brazos pudo obrar el milagro de darle la vuelta al marcador y obtener una victoria de mérito, y más teniendo en cuenta las importantes bajas con las que contaba, la del australiano Chris Goulding y la de última hora del serbio Rasko Katic, que dejaron su rotación en nueve hombres.

Fue un triunfo de equipo, como lo demuestra el hecho de que cinco jugadores estuvieran por encima de los diez puntos anotados y seis superaron los 13 de valoración.

El primer cuarto resultó igualado con cada equipo utilizando diferentes armas. Los locales con el juego interior en donde el holandés Henk Norel dominaba con claridad y los visitantes a golpe de triples.

Sin embargo, la situación varió claramente en el segundo parcial donde los hombres de Joan Plaza fueron muy superiores ante un CAI atascado en ataque.

El parcial de estos diez minutos, 13-25, refleja la superioridad visitante ante un conjunto maño muy desacertado en los lanzamientos (3 de 12), lo que facilitó que el equipo malagueño se marchara en el marcador con claridad al llegar al intermedio (31-44).

Esta renta llegó a ser de 15 puntos (31-46) a la vuelta de vestuarios aunque un parcial de 10-0 de los propietarios del terreno les colocó a cinco puntos (41-46) en el minuto 26. Sin embargo, el acierto en los lanzamientos exteriores y su dominio en el rebote permitió de nuevo al conjunto foráneo elevar la diferencia hasta una distancia de seguridad (50-59) al finalizar el tercer parcial.

Tirando de casta afrontó el conjunto zaragozano unos últimos diez minutos intensos en los que con una buena defensa ahogó el juego ofensivo malagueño a la vez que mejoró su acierto anotador como demuestran los 32 puntos logrados.

En esos diez minutos el CAI Zaragoza ahogó a un Ryan Toolson que había anotado hasta entonces 16 puntos y que ya no volvió a ver aro, lo que fue una de las claves de su victoria.

El equipo maño comenzó a recortar distancias gracias a su acierto y se colocó por delante después de muchos minutos a falta de 3:16 para la conclusión (71-70), algo que desorientó a un oponente que no se lo esperaba, tal y como había transcurrido el encuentro.

Con temple y buen manejo de la situación en los últimos tres minutos, los propietarios del terreno acabaron logrando una importante victoria en su objetivo de clasificarse para la Copa del Rey.

Ficha técnica:

82 - CAI Zaragoza (18+13+19+32): Llompart (13), Sastre (2), Robinson (13), Landry (18), Norel (12) -cinco inicial- Lisch (9), Pére Tomàs (-), Fontet (2) y Jelovac (13).

76 - Unicaja (19+25+15+17): Granger (2), Toolson (16), Carlos Suárez (2), Green (11), Fran Vázquez (8) -cinco inicial- Markovic (2), Thomas (7), Kuzminskas (12), Stefansson (12) y Golubovic (4).

Arbitros: García González, Guirao y Sacristán. No hubo exclusiones por personales.

Incidencias: partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 8.493 espectadores.EFE