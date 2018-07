1 - 2: Triunfo con sabor a Champions

El Málaga tras el triunfo sobre el Espanyol sigue su racha imparable y la Liga de Campeones ya no es ningún sueño para convertirse en toda una realidad.

El equipo que dirige Manuel Pellegrini se está acostumbrado a remontar marcadores que se le ponen en contra a las primeras de cambio. De los últimos seis partidos en cinco tuvo que igualar (Real Madrid) o dar la vuelta al resultado (Zaragoza, Getafe, Rayo y Español). En el estadio de Cornella - El Prat el Espanyol forzó al Málaga para que éste destapara lo mejor de su fútbol en el tramo final.

Al comienzo, el peso del juego lo llevó la escuadra 'perica' aunque sin generar ocasiones de peligro. Sin embargo y próximo a la media hora de partido, un lanzamiento de falta directa desde la frontal del área lo aprovechó Coutinho para sorprender a todos y adelantar a su equipo. El brasileño pegó a la pelota rasa y se vio favorecido por el salto de la barrera y la estirada tardía de Caballero que, para colmo, resultó lesionado con una posible fractura del segundo metacarpiano de la mano izquierda. Paradojas del destino, Kameni debutó en competición oficial con el Málaga ante su anterior equipo y en el feudo en el que tantas veces jugó durante siete temporadas.

La reacción no se hizo esperar antes del descanso. Maresca e Isco estrellaron sendos disparos a la madera, Rondón no llegó a un centro de Weligton y, por último, Eliseu disparó fuera por poco. El resultado no hacía justicia a lo vivido durante los primeros cuarenta y cinco minutos. Quedaba la segunda mitad para encontrar las claves de la remontada.

Antes de lograr los goles de la victoria, Kameni abortó el segundo tanto de los catalanes al enviar a saque de esquina un libre directo de Romaric. El Málaga no generaba peligro merced a la inoperancia de un agotado Maresca y su reiterada intención de jugar por el centro, factor que facilitaba a la defensa contraria su labor. Fue a raíz del cambio de Van Nistelrooy por Maresca (72') y la reubicación de Cazorla al medio centro cuando el Málaga encontró la formula para el triunfo. Van Nistelrooy primero en su faceta de 'cazagoles', y Demichelis después, sellaron la victoria y los tres puntos que aúpan al equipo a la cuarta plaza con 47 puntos, los mismos que tiene el Valencia y tres más que el Levante que es quinto y a cuatro del Osasuna, sexto. La Champions pasa a ser una realidad y más aún al tener en cuenta que el Málaga disputará sus dos próximos partidos en casa contra el Betis y el Rácing, respectivamente.