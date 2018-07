Toolson: "Creo que Málaga es el mejor sitio para jugar en España"

El nuevo jugador del Unicaja expresó su satisfacción tras cerrar su fichaje. "Para mí es un sueño jugar al nivel más alto, aquí en la Liga ACB como en la Euroliga ", dijo.

En cuanto a los motivos que le han llevado a firmar por el Unicaja, el norteamericano señaló: "Vengo a Málaga por varios motivos. Primero sé español, mi familia ha estado muy contenta aquí, más que en Turquía o Italia", además de mostrarse firme al asegurar que "Málaga es el mejor sitio para jugar en España", añadió.

Sobre el papel que tendrá en el equipo y su relación con el nuevo entrenador, Toolson aseguró que "todavía no he hablado con Plaza. He escuchado cosas buenas de él y espero el día que hablemos para ver qué puedo hacer para ayudar".

Carlos Jiménez, por otra parte, en su nueva parcela como portavoz ante los medios, confirmó que el club ha trasladado una oferta al jugador del Cajasol de Sevilla Jayson Granger. "Tiene una oferta del club, eso lo puedo confirmar. Ahora él debe decidir, esperamos que su respuesta sea positiva", sentenció.