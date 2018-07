SINANOVIC: "AÚN NO RENOVÉ. NO ME SUBIRÉ A LA PARRA NI ME HUNDIRÉ"

El club comenzó con Quique Villalobos las negociaciones para la renovación del contrato del pívot. Sinanovic espera alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes: "Aún no hay nada firmado. No me voy a subir a la parra pero tampoco me voy a hundir".

Sobre la marcha del equipo, confesó estar contento por el rendimiento y esperanzado para el futuro. "Podemos pelear con los grandes. Quiero llegar lo más lejos y ojalá estemos en la Final Four de Estambul", sentenció.