Este es el cartel de la Semana Santa de Málaga 2024

El cartel encargado de anunciar la Semana Santa de Málaga de 2024 ya ha visto la luz. El artista antequerano Ángel Sarmiento Burgos (1998) ha proyectado su visión de esta celebración: una escultura en madera y terracota en la que un frente de monaguillos y una tipografía protagonista conforman el conjunto de la pieza.

El presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, inició su discurso defendiendo el papel que a día de hoy sigue desempeñando el cartel de la Semana Santa de Málaga. Explicó que además de su “incuestionable valor histórico y artístico”, esta obra es el “primer estandarte” que se levanta para conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. “Tras él, nos ponemos en camino todos los cofrades malagueños, con el orgullo de pertenencia y el orgullo de hacer pública manifestación de fe por las calles de nuestra ciudad un año más”, añadió.

Ángel Sarmiento, “transparencia y sencillez”

El artista antequerano Ángel Sarmiento defendió la “transparencia y sencillez” con la que ha trabajado a lo largo del proceso, intentando dejar atrás “complejos y pensamientos” que le ataban: “Me he blindado de aquello que me disfrazaba de lo que no soy”, confesó.

Definió su obra como una “suspiro” en blanco y albero que se tiñe con los colores del Ayuntamiento para convertirse en una “víspera”: “Es un trozo de algo que no es, pero que está a punto de llegar. Este silencio antes de vuestro ruido; este blanco antes de todos vuestros colores”, anunció.

Así, con sus manos “sucias de barro”, Sarmiento se reafirma como escultor, pero también con la magnitud de afrontar este reto “desde el corazón”, preguntándose qué le hace feliz: “El cartel busca acercarse a ti con la simpatía de la felicidad que nuestra semana nos ocupa. Con esa forma española de retratar nuestra sociedad llena de matices y pormenores. De sintetizar un abanico tan amplio como es la Semana Santa de Málaga, en lo más sencillo, lo más pícaro, en el Sancho del Quijote, el puchero en Santa Teresa o el travieso del Lazarillo”, expuso.

Sarmiento quiso dedicar esta obra a su familia y, en especial, a la ciudad de Málaga, "motivo y fin" de todo cuanto ocupa: "Gracias, cofrade malagueño, por dejar tu cartel en manos de esta travesura de niños que no es más que un dejad que los niños se acerquen a mí. Pido que sólo como niños os acerquéis a Él, con los corazones blancos y la mirada nueva. Que nada os arrebate ese ratito de ser niño con tu hermandad”, exclamó al acabar.

Así fue el proceso de creación

Cartel de la Semana Santa de Málaga 2024