La cofradía de la Sangre no realizará su salida procesional

La Archicofradía de la Sangre ha anunciado que no realizará su estación de penitencia. La casa de hermandad permanecerá abierta hasta las 00:15h. Desde la Archicofradía anima a todos los malagueños y visitantes a que se acerquen a contemplar al Cristo de la Sangre y a María Santísima de Consolación y Lágrimas.

El exhermano mayor, Antonio Iranzo, comentaba en Al Hombro que "es difícil acertar en este momento. El sentir de los hermanos hace que la decisión sea dura". Con sones de la AM Vera+Cruz de Campillos se abrían las puertas de la casa de hermandad. "Se me viene muchos sentimientos, pero no podemos jugar con el patrimonio de Málaga. El año que viene disfrutaremos el doble".