Schuster: "Mi idea futbolística es similar a la de Pellegrini"

El alemán explicó los motivos que le llevaron a fichar por el Málaga. "Desde nuestra primera reunión me han convencido con el proyecto. Después de la temporada pasada hay la ilusión de seguir, de no vivir del pasado, sino de seguir trabajando y hacer algo diferente", dijo. En cuanto a los cinco años de contrato, el entrenador comprende que "cause sorpresa" su la larga duración. "Entiendo que en España no tenemos esta mentalidad de contratos largos. Yo también me quedé un poco sorprendido cuando me hablaron de un proyecto largo", añadió.

Schuster, por otra parte, dijo sobre su estilo de juego no estar "muy lejos de la idea futbolística de Pellegrini, mi idea es similar", aunque "simplemente son pequeños detalles lo que marcan las diferencias entre uno y otro", subrayó.

El tema estrella en su presentación lo representó la situación de Isco, quien ya se encuentra en España tras retornar de Israel donde disputó el Europeo sub 21, torneo en el que obtuvo el campeonato con la selección y, a título personal, el galardón al mejor jugador. "Es posible que no pueda contar con él. Pero siempre me queda una pequeña esperanza. Sé que es difícil. Es bonito un jugador que se ha hecho aquí, verlo ser una figura importante tanto en la Champions como con la Sub-21. Todos tienen que estar muy orgullosos. Si al final se va a un gran club, algo quedará para la gente de aquí. Si vuelve y se queda con nosotros, seremos felices", dijo Schuster.

En cuanto a la confección del equipo, la plantilla contará con 22 jugadores más la aportación de los jóvenes valores de la cantera.