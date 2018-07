Rufo y Ernesto Cornejo ayudan a conocer el filial del Málaga CF, que volverá a jugar play of

El Atlético Malagueño se ha clasificado matemáticamente para disputar los play off de ascenso a 2ª división B. Hoy por Onda Deportiva Málaga, en directo desde Restaurante Bienmesabe, han estado dos jugadores del filial malaguista, Rufo y Ernesto Cornejo.

El chiclanero, Ernesto Cornejo, expresó su objetivo, como el de cualquier jugador del filial, de tener alguna oportunidad en el primer equipo: "Ahora mismo el momento parece propicio para subir al primer equipo, tenemos el ejemplo de Samu Castillejo o Juampi, pero estamos centrados en nuestra temporada y ahora con el play off de ascenso".

Rubén Herráiz "Rufo", valoró experiencias anteriores: "Yo intento quedarme con lo positivo de cada temporada, es verdad que el fútbol a veces no tiene cosas buenas, pero todo ayuda". Sobre el Málaga: "Creo que he crecido futbolísticamente en Málaga, donde también he crecido como persona al independizarme aquí".

Ambos han coincidido en destacar el filial como una auténtica "piña", algo que se demostró el pasado fin de semana a domicilio ante El Ejido remontando un partido que se puso muy complicado.