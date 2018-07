4 - 1: ¿A qué aspira el Málaga?

Después de recuperar sensaciones en el partido contra el Valencia, el Málaga volvió a mostrar una imagen indolente que le llevó a la derrota en el Ciudad de Valencia. Los errores arbitrales de gran importancia en el primer tiempo, no deben ocultar la indolencia de los malaguistas que mostraron nula ambición por mejorar su situacion en la clasificación ante un equipo inmerso en la lucha por la permanencia. Las sensaciones llevan a pensar que el Málaga tira la lucha por Europa.

Los errores arbitrales no deben ocultar la mala imagen del equipo malaguista

Tras ganar al Valencia el lunes pasado, el mensaje transmitido desde el seno del club de La Rosaleda fue el de recordar que el objetivo no es otro que el de la permanencia. Hablar de Europa en verano era impensable pero una vez celebradas 21 jornadas con 35 puntos y en séptima posición, el Málaga estaba en disposición de mirar hacia arriba pero, sin embargo, el discurso es el de pensar sólo en la permanencia. Quizás esta disposición lleve a los jugadores a caer en una apatía como la mostrada en el choque contra el Levante. La Europa League para ser realistas, no es rentable ni deportiva ni económicamente para un club como éste, pero no es menos cierto que el equipo está en una encrucijada en la que su falta de ambición puede llevarle a una recta final de temporada decepcionante.

En cuanto al partido, se adelantó el Málaga con un gol de Juanmi de pillo al aprovechar un error de la defensa rival. Después llegó el espectáculo de Barral que bien pudo servirle para ganar un Goya. Sus piscinazos llevaron al árbitro a señalar una falta y un posterior penalti inexistentes que culminaron con sus dos primeros goles. En la segunda parte, un inecesario derribo de Sergio Sánchez a Xumetra acarreó un nuevo penalti transformado por Barral. Por último, Uche aprovechó el desconcierto de la defensa malaguista para lograr el cuarto y definitivo tanto.

4. Levante: Mariño, Iván, Navarro, Ramis, Toño; Simao, Camarasa, Morales, Xumetra (Rubén, m.70); Barral (Jose Mari, m.86) y Uche (Casadesús, m.80).

1. Málaga: Kameni, Boka, Sergio Sánchez, Wellington, Rosales; Camacho, Recio (Horta, m.65), Samuel, Samu Castillejo (Tissone, m.78), Juanmi y Javi Guerra (Amrabat, m.55).

Goles: 0-1, m.24: Juanmi. 1-1, m.26: Barral. 2-1, m.37: Barral, de penalti. 3-1, m.62;: Barral, de penalti. 4-1, m.75: Uche.

Árbitro: Del Cerro Grande (C. Madrileño). Amonestó por el Levante a Ramis y Camarasa, y por el Málaga a Sergio Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de la Liga BBVA disputado en el estadio Ciutat de Valéncia ante 10.551 espectadores.