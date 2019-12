Puente de éxito y reclamo internacional de las luces de Málaga

La otra cara, en vecinos de la ciudad y residentes en la zona centro. Piden más seguridad y muestran su inquietud por la acumulación de personas en el centro, por un reclamo, el de las luces de Navidad, que supone que miles de turistas se hayan congregado estos días en la almendra central de la ciudad. Un reclamo que incluso ha sobrepasado el plano nacional e internacional: La cantante y actriz Mariah Carey ha agradecido a la ciudad que amenice la iluminación de Navidad de la céntrica calle Larios con su conocido 'All I want for Christmas is you', uno de los temas que el Ayuntamiento ha incluido para los pases diarios que ponen música a las luces navideñas. Motivo este que provocaba que, este fin de semana, también a través de Twitter, el alcalde la haya invitado a conocer la ciudad. "La recibiremos con admiración, cariño y simpatía", decía De la Torre después del mensaje de la artista. Pese a ello, en el otro lado de la balanza, la saturación en el centro, a la que se refería el concejal de Movilidad, José Del Río, que apunta al uso del transporte público, como fórmula para evitar la saturación en el centro: el Ayuntamiento, a través del Área de Movilidad, promoverá esta Navidad una campaña global de movilidad con el objetivo de incentivar el uso del transporte público como la opción más sostenible y sencilla para acceder a la Alameda durante el periodo navideño.