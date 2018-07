Pellegrini anuncia su marcha del Málaga

Manuel Pellegrini fue sincero y, llevado por la emoción del acto desarrollado en la sede de la Diputación Provincial, espetó sobre su salida del club: "Por cuestiones del proyecto, seguramente nos tendremos que separar Málaga y nosotros", dijo sin desvelar qué equipo dirigirá la próxima campaña aunque todo apunta a que será el Manchester City de la Premier League.

Preguntado sobre su expreriencia personal al margen de la parcela deportiva, el entrenador dijo que Málaga y su provincia se han convertido en "el lugar que he elegido para vivir por su inmejorable calidad de vida. Nuestra unión con la ciudad será eterna" para agradecer la distinción que le entregó la Diputación Provincial. "Es un recocimiento que no esperaba y que muy pocas personas tienen. No soy un gran orador y no traje ningún discurso preparado"

Mientras tanto, el club trabaja en la contratación de un nuevo entrenador y todas las miras se centran en el argentino Gerardo 'Tata' Martino, actual técnico del Newell's Old Boys que, en estos momentos, lidera la liga argentina y está inmerso en la Copa Libertadores.