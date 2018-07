0 - 2: Paso de gigante hacia la salvación

El Málaga CF sumó tres puntos vitales en la lucha por la permanencia en Primera división. La seriedad exhibida en la primera parte por los malaguistas se plasmó con los tantos de Camacho que, por fortuna, no encontraron respuesta por parte del Celta pese a la cerca de media hora que jugó el equipo en inferioridad por la expulsión de Duda.

Desde la reunión celebrada por los jugadores con su entrenador tras el empate sufrido en casa contra el Real Valladolid, este equipo es otro. Pareciera que los futbolistas supieran qué tienen que hacer en cada momento sobre el terreno de juego y la sobriedad se haya convertido en su identidad. La imagen fue la misma que se mostró en Pamplona y que sirvió para obtener la victoria sobre Osasuna, y contra el Real Madrid en casa pero que no sirvió para la obtención de un resultado favorable y merecido.

Presionó el Málaga de salida a un Celta que no encontró las vías para atacar a Caballero salvo en el min. 13 con un disparo lejano de Krohn-Dehli que se estrelló en el travesaño, idéntica fortuna que corrió Samu dos minutos después como respuesta de los malaguistas. Poco a poco se afianzó el equipo en el campo al filo de la media hora llegaron los goles de la victoria firmados por Camacho. El primero al remachar en boca de gol un rechace del portero a tiro de Santa Cruz tras centro de Duda (min. 23), y el segundo al rematar de cabeza una falta lanzada por el portugués (min. 31). El Málaga tenía el partido encauzado.

En la segunda parte el Celta salió con más empuje y con la vuelta de Rafinha a la actividad tras varias semanas lesionado. Su presencia no sirvió para dar más aire a su equipo ante un Málaga bien replegado y confiado en las contras con la velocidad de Amrabat y el saber estar del pundonoroso Santa Cruz. Sin embargo, todo se pudo venir al traste con la expulsión de Duda con roja directa en el min. 65. El portugués no midió su entrada desde el suelo a un contrario a la altura de la rodilla y el colegiado no dudó en indicarle el camino de los vestuarios.

Pese a la inferioridad, el equipo se mantuvo muy firme en defensa y no permitió las acometidas del Celta, incapaz por su parte de generar peligro en el arco defendido por Caballero.

La victoria es un paso importante hacia la salvación pero deja importantes secuelas ya que los amonestados Camacho y Sergio Sánchez se perderá el partido del martes por acumulación de amonestaciones junto a Duda, expulsado, y Gámez que cumplirá el último de los tres partidos que le cayeron por su mala conducta en Pamplona.

Celta de Vigo: Yoel Rodríguez; Hugo Mallo, David Costas, Fontás, Jonny; Oubiña (Rafinha, min.46), Krohn-Dehli, Augusto Fernández (Santi Mina, min.77); Orellana (Madinda, min.63), Nolito y Charles.

Málaga: Caballero; Angeleri, Sergio Sánchez, Flavio, Eliseu; Darder (Welligton, min.78), Camacho; Amrabat, Samuel (Juanmi, min.63), Duda; Santa Cruz.

Goles: 0-1, m.24: Camacho. 0-2, m.32: Camacho.

Árbitro: Gil Manzano (colegio extremeño). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Duda en el minuto 65. Además, mostró tarjeta amarilla a Krohn-Dehli por parte del Celta de Vigo, y a Angeleri, Duda , Camacho, Sergio Sánchez, Darder por parte del Málaga.

Incidencias: partido de la vigésima novena jornada de la liga BBVA disputado en el estadio municipal de Balaídos ante unos 20.000 espectadores. Los jugadores del Málaga saltaron al terreno de juego con unas camisetas de apoyo a su compañero Fernando Tissone, lesionado de gravedad.