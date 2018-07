Tebas: "Me preocupa el devenir de los hechos. No es normal echar a un director general después de un partido"

Algunas de las frases de Tebas más destacadas sobre la situación del Málaga CF se centraron en la situación económica, las dudas sobre cómo gestionará el propietario la entidad tras la destitución de Vicente Casado, y la posibilidad de la venta del club.

“Me preocupa que no siga el director de un equipo gestor que ha salvado al club de su desaparición. Me preocupa el devenir de los hechos, no sé si es normal que a un director general se le eche tras un partido. A los directores generales no se les cesa así”

“La salida de una persona que ha hecho una gestión impecable con la deuda y la forma en la que ha salido me preocupa. No podría decir que estoy feliz. Hay que darle tiempo a la decisión y a la gente nueva que ha llegado.

"Al Málaga le quedan en el mercado de invierno 900.000 euros para fichar jugadores, si quiere fichar más debe acreditarlo"

"Si el jeque vende el Málaga CF dependerá de su decisión, si su proyecto es serio no tiene por qué vender"

"Sí a los fondos de inversión: anticipan el importe de una plusvalía para mantener al jugador en tu equipo"